Fenerbahçeli Soldado’nun fedakarlığı
Fenerbahçeli futbolcu Soldado, kayınvalidesi Alvarez'in pankreasında tümör olmasına rağmen bu akşamki Antalyaspor maçında forma giydi.
Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez pankreasında tümör olduğu için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Soldado bu maçta takımla birlikte olarak fedakarlık gösterdi. Soldado yarın sabah İspanyaya gidecek. Kayınvalidesinin şu anda uyutulduğu ve durumunun kötü olduğu belirtildi.
Soldado sakatlandı
Öte yandan Soldado, Antalyaspor karşılaşmasına Aatif'in yerine 67. dakikada dahil olduktan sonra 75. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Sol dizinde hissettiği yoğun ağrı sebebiyle maçı tamamlayamayan Soldado'nun, İspanya dönüşü tedavisine başlanacak.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:24
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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