Fenerbahçeli Soldado’nun fedakarlığı

Fenerbahçeli futbolcu Soldado, kayınvalidesi Alvarez'in pankreasında tümör olmasına rağmen bu akşamki Antalyaspor maçında forma giydi.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertli futbolcu Soldado fedakarlık örneği gösterdi.



Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez pankreasında tümör olduğu için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Soldado bu maçta takımla birlikte olarak fedakarlık gösterdi. Soldado yarın sabah İspanyaya gidecek. Kayınvalidesinin şu anda uyutulduğu ve durumunun kötü olduğu belirtildi.



Soldado sakatlandı

Öte yandan Soldado, Antalyaspor karşılaşmasına Aatif'in yerine 67. dakikada dahil olduktan sonra 75. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Sol dizinde hissettiği yoğun ağrı sebebiyle maçı tamamlayamayan Soldado'nun, İspanya dönüşü tedavisine başlanacak.