 Fenerbahçeli Soldado’nun fedakarlığı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçeli Soldado’nun fedakarlığı

    Fenerbahçeli Soldado’nun fedakarlığı

    Fenerbahçeli futbolcu Soldado, kayınvalidesi Alvarez'in pankreasında tümör olmasına rağmen bu akşamki Antalyaspor maçında forma giydi.

    Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertli futbolcu Soldado fedakarlık örneği gösterdi.

    Soldado'nun kayınvalidesi Anna Alvarez pankreasında tümör olduğu için yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Soldado bu maçta takımla birlikte olarak fedakarlık gösterdi. Soldado yarın sabah İspanyaya gidecek. Kayınvalidesinin şu anda uyutulduğu ve durumunun kötü olduğu belirtildi.

    Soldado sakatlandı
    Öte yandan Soldado, Antalyaspor karşılaşmasına Aatif'in yerine 67. dakikada dahil olduktan sonra 75. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Sol dizinde hissettiği yoğun ağrı sebebiyle maçı tamamlayamayan Soldado'nun, İspanya dönüşü tedavisine başlanacak.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçeli Soldado’nun fedakarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.