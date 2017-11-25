 Janssen idmanda – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Janssen idmanda

    Janssen idmanda
    F.Bahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana, dizindeki ağrıları dinen Janssen de katıldı. Bu hafta ilk kez idmana çıkan Janssen, Antalya'ya götürülecek ama forması garanti değil. Forvette, Sivas'a karşı hattrick yapan Soldado'nun şansı daha yüksek. Kanarya bugünkü idmanın ardından Antalya'ya uçacak.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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