Fenerbahçe’ye Kadıköy’de şok

Fenerbahçe taraftarı son haftalarda alınan kötü sonuçlara tepkisini, Kadıköy'de tribünleri doldurmayarak verdi.

Ligde Demir Grup Sivasspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler'de futbolseverler hafta sonu olmasına rağmen mücadeleye ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin sarı-lacivertli taraftar yer aldı. Sivasspor taraftarı ise kendileri için ayrılan deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu. Yaklaşık 500 kadar kırmızı-beyazlı futbolsever takımlarını destekledi.