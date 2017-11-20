 Fenerbahçe’ye Kadıköy’de şok – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    ’ye Kadıköy’de şok

    Fenerbahçe’ye Kadıköy’de şok

    taraftarı son haftalarda alınan kötü sonuçlara tepkisini, Kadıköy'de tribünleri doldurmayarak verdi.

    Ligde Demir Grup Sivasspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler'de futbolseverler hafta sonu olmasına rağmen mücadeleye ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, Ülker Stadı'nda yaklaşık 15 bin sarı-lacivertli taraftar yer aldı. Sivasspor taraftarı ise kendileri için ayrılan deplasman tribününün büyük bir bölümünü doldurdu. Yaklaşık 500 kadar kırmızı-beyazlı futbolsever takımlarını destekledi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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