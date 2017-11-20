Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen sarı-lacivertliler, ara vermedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas ve pres çalışmalarıyla başladığı idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 22 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:10
-
3’ü Terim’ci, 3’ü karşı
Toplam 5
Yorum
gs terimi istemeyenler siz kimsiniz ? nasıl gs lı sınız?
-
40 metreden kendi kalesine gol attı! | İZLE
Toplam 2
Yorum
1903 O atmamis çuval kaleci yemiş.
-
İşte penaltı pozisyonu...
Toplam 16
Yorum
arikan273861 allah aşkına maçı izlememiş olsanız bile gözünüzdemi yok fotoğrafı görmüyormusunuz. ellerine bakın numanın.
Fenerbahçe ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.