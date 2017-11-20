 Fenerbahçe ara vermedi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe ara vermedi

    Fenerbahçe ara vermedi

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Süper Lig'de dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen sarı-lacivertliler, ara vermedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas ve pres çalışmalarıyla başladığı idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 22 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.