Fenerbahçe ara vermedi

Süper Lig'de dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen sarı-lacivertliler, ara vermedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas ve pres çalışmalarıyla başladığı idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 22 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.