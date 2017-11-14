İKİ gündür izinli olan sarı-lacivertli takım, Sivasspor maçının hazırlıkları için iki gün iznin ardından bugün yeniden topbaşı yapacak. Milli takımlardan dönen bazı futbolcularda bugünkü idmana katılacak. Taktik çalışmalara bugünden itibaren daha ağırlık verilecek. Van Persie'nin 2.5 ayın ardından bugün takımla çalışmalara başlaması