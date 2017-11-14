 Yeniden topbaşı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Yeniden topbaşı

    Yeniden topbaşı
    İKİ gündür izinli olan sarı-lacivertli takım, Sivasspor maçının hazırlıkları için iki gün iznin ardından bugün yeniden topbaşı yapacak. Milli takımlardan dönen bazı futbolcularda bugünkü idmana katılacak. Taktik çalışmalara bugünden itibaren daha ağırlık verilecek. Van Persie'nin 2.5 ayın ardından bugün takımla çalışmalara başlaması
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:06
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