Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın Aykut Kocaman'ı taktik ve kadro konusunda eleştirdiği öne sürüldü.
Aykut Kocaman'ın göreve devam ettiği Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.
İddiaya göre; Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın Aykut Kocaman'a taktiğini ve kadro tercihlerini sürekli eleştirdiği öğrenildi.
Bu durumdan rahatsız olan Kocaman'ın 3 oyuncuyu takımda huzursuzluk çıkarmamaları konusunda uyardığı bildirildi.
İSİMLERİNİ YÖNETİME VERDİ
Aykut Kocaman'ın kadro ve taktik konusunda sürekli olarak eleştiride bulunan 3 oyuncunun ismini yönetimle de paylaştığı bildirildi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 1
Yorum
Umut Mümkünse gelmesin çalışsın çalışsın çoook çalışsın avrupada kalsın... ;)
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Hakan Balta'ya talip var!
Toplam 1
Yorum
calbekemanci kim ne derse desin bu adama bu klupte jubile yaptırılmalı bülent hakan ergün bunların hakkı yendi bu adama yapmayın bari
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Atiba ile 1+1 yıl daha
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Yorum
Pence futbol bilgisiyle ve zekasiyla biraktiktan sonra da kulüpte tutulmasi gereken birisi.Teknik heyet olabilir veya scout ekibinin basi
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