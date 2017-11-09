 Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı! – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!

    Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!

    Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın 'ı taktik ve kadro konusunda eleştirdiği öne sürüldü.

    'ın göreve devam ettiği 'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

    İddiaya göre; Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın Aykut Kocaman'a taktiğini ve kadro tercihlerini sürekli eleştirdiği öğrenildi.

    Bu durumdan rahatsız olan Kocaman'ın 3 oyuncuyu takımda huzursuzluk çıkarmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

    İSİMLERİNİ YÖNETİME VERDİ
    Aykut Kocaman'ın kadro ve taktik konusunda sürekli olarak eleştiride bulunan 3 oyuncunun ismini yönetimle de paylaştığı bildirildi.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:24
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