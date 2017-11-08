Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün resmi internet sitesinde çok sert bir açıklama yaptı. Yıldırım, Aykut Kocaman'dan tazminat istediği yönündeki haberi yalanladı.
İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması;
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:56
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 18
Yorum
saran başkan fb şampiyon şu aziz giderse saran gelirse dünya kulübü oluruz aykutla volkanı da al git aziz
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Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 3
Yorum
recep valbuena,alper ve isla acilen gönderilsin.cok ileriye cikiyor bunlar.oyun düzenimiz bozuluyor.
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 5
Yorum
yollayın şunu hemen kurtulalım şundan on numara kim alper kim vasatın önde gideni
Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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