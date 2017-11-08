 Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama! – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    'dan çok sert açıklama!

    Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!

    Başkanı , kulübün resmi internet sitesinde çok sert bir açıklama yaptı. Yıldırım, Aykut Kocaman'dan tazminat istediği yönündeki haberi yalanladı.

    , 'nin resmi internet sitesinden Aykut Kocaman ve yaşananlar hakkında yapılan bir habere sert tepki gösterdi.

    İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması;

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:56
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