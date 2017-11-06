F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha!
Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Fenerbahçe sakatlık kabusuyla karşı karşıya. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Vincent Janssen, sakatlığı sebebiyle Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
9 Kasım'da İskoçya, 14 Kasım'da ise Romanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Hollanda'da Janssen'in yanı sıra Wesley Hoedt ve Michel Vorm da sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan isimler oldu.
Vincent Janssen, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol kaydetti. Fenerbahçe'de Valbuena ve Isla'nın da en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:10
-
Görev adamı!
Toplam 10
Yorum
Meth yokya 2 senedir neden yetmiyodu bu forma şimdimi yetmeye başladı.geçen seneki kadro ucuz bi kadromuydu zannediyosunuz.anca bos konusuyosunuz
-
Her şey değişirdi
Toplam 3
Yorum
BJKLİ inş daha başarılı olup ligi en güzel yerde bitirirsiniz tamer hocam izmir takımlarının ligimize herzaman renk kattığı aşikar dır
-
Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 9
Yorum
yorumcu 42 aziz yildirimin bu sonuclardan sonra sessiz kalmasina alisik degiliz.gecen sene cikip biseyler konusuyodu?bu sene niye sessiz?
F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.