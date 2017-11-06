 F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha!

    F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha!

    Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan sakatlık kabusuyla karşı karşıya. Sarı-lacivertlilerin golcüsü , sakatlığı sebebiyle Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

    Osmanlıspor maçında sakatlanan Isla ve Valbuena'dan sonra sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. Milli ara öncesinde Hollanda Milli Takımı'ndan davet alan , diz sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

    9 Kasım'da İskoçya, 14 Kasım'da ise Romanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Hollanda'da Janssen'in yanı sıra Wesley Hoedt ve Michel Vorm da sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan isimler oldu.

    , Süper Lig'de formasıyla 8 maçta 2 gol kaydetti. 'de Valbuena ve Isla'nın da en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
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    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:10
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