 Oynamak istiyorum – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Oynamak istiyorum

    Oynamak istiyorum

    Kayseri maçını tribünden izleyen Hollandalı yıldız, hocasından forma istedi. Kocaman’dan “Ne zaman Janssen, Soldado ve Fernandao’nun seviyesine gelirsin o zaman bakarım” cevabını aldı

    Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başına resmen geçmeden çok kısa süre önce A Spor'a konuşmuş ve " harika bir oyuncu ama verimliliği tartışılır. Verimlilik konusunu sadece 'nin üzerinden mi okumak lazım yoksa takım üzerinden mi bu da işin başka boyutu" demişti. Hollandalı futbolcunun kampın ilk günlerindeki hırsını da övmüştü. Ancak 33 yaşındaki futbolcuda yine sakatlık ve isteksizlik problemleri baş gösterince Kocaman da artık 'sorunlu' gördüğü oyuncusuyla irtibatı kesti. Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan ve 2 aydır sahalara dönemeyen RvP geçtiğimiz hafta, Kocaman'ın kurmayları vasıtasıyla F.Bahçe'nin hocasına "Oynamak istiyorum" mesajı gönderdi.

    UMUDUNU İYİCE KESTİ
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın RvP'den gelen bu isteğe fazla kulak asmadığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı sezon başında her konuşmasında onore ettiği, motivasyonu için uğraştığı Hollandalı yıldızdan aynı şekilde karşılık görmediğini düşünüyor. Kocaman'ın bu sebeple Van Persie'nin isteğine sıcak bakmadığı belirtildi. Tecrübeli hocanın yine aynı aracılarla, oyuncusuna "Ne zaman ki Janssen, Soldado ve Fernandao gibi çalışıp, onların seviyesine gelir, o zaman bakarım" cevabını verdiği kaydedildi.



    Kürdanlı takip taraftarı kızdırdı
    Robin Van Persie, Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi tribünden takip etti. Ailesiyle birlikte maçı izleyen Hollandalı futbolcunun ağzında kürdanlı görüntüsü taraftarın tepkisine neden oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, RVP için 'dünyanın en pahalı taraftarı' yorumları yapıyor.

    Emre BOL



    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Oynamak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.