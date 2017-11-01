Oynamak istiyorum
Kayseri maçını tribünden izleyen Hollandalı yıldız, hocasından forma istedi. Kocaman’dan “Ne zaman Janssen, Soldado ve Fernandao’nun seviyesine gelirsin o zaman bakarım” cevabını aldı
UMUDUNU İYİCE KESTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın RvP'den gelen bu isteğe fazla kulak asmadığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı sezon başında her konuşmasında onore ettiği, motivasyonu için uğraştığı Hollandalı yıldızdan aynı şekilde karşılık görmediğini düşünüyor. Kocaman'ın bu sebeple Van Persie'nin isteğine sıcak bakmadığı belirtildi. Tecrübeli hocanın yine aynı aracılarla, oyuncusuna "Ne zaman ki Janssen, Soldado ve Fernandao gibi çalışıp, onların seviyesine gelir, o zaman bakarım" cevabını verdiği kaydedildi.
Kürdanlı takip taraftarı kızdırdı
Robin Van Persie, Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi tribünden takip etti. Ailesiyle birlikte maçı izleyen Hollandalı futbolcunun ağzında kürdanlı görüntüsü taraftarın tepkisine neden oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, RVP için 'dünyanın en pahalı taraftarı' yorumları yapıyor.
Emre BOL
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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