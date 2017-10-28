 İlk 15 dakika planı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    İlk 15 dakika planı

    İlk 15 dakika planı
    KAYSERİSPOR maçında hücum bölgesine daha çok adamla girme planları yapan Aykut Kocaman, rakibin kilidini erkenden çözmek için ilk 15 dakikada yoğun baskı kuracaklarını söyledi. Futbolcularıyla dün yaptığı toplantıda, bu konunun altını özellikle çizen tecrübeli teknik direktör, "Karşı takım, maçı kazanmak için ne kadar ciddi olduğumuzu maçın hemen başında anlamalı. Özgüvenlerini kırmalıyız. Bu yüzden mesajımız net olmalı" şeklinde konuştu.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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