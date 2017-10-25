F.Bahçe'den şike kumpas davasıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Sarı-lacivertliler, Yargıtay süreci ile ilgili olarak şu açıklamayı yayınladı:

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nden, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması amacıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen, Sözde Şike Davası Dosyamızın eksiklikleri, mahkeme tarafından tamamlanarak temyiz incelemesi için tekrar Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır."