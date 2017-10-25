F.Bahçe'den şike kumpas davasıyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den şike kumpas davasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Sarı-lacivertliler, Yargıtay süreci ile ilgili olarak şu açıklamayı yayınladı:
"Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nden, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması amacıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen, Sözde Şike Davası Dosyamızın eksiklikleri, mahkeme tarafından tamamlanarak temyiz incelemesi için tekrar Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır."
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:51
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Caner Erkin'den flaş 'küfür' açıklaması!
Toplam 30
Yorum
memet ölene kadar bjk
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
canyavuz asıl siz korkak tudor a dua edin.saçma işlere kalkışmasa bu takım o çimlere gömerdi fb yi ...
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Josef'ten G.Saray'ı kızdıracak sözler: Dua ettiler...
Toplam 28
Yorum
dent Asıl sen maç sonrası Samandırayı izle. Puan farkı 8'de kaldı diye meşalelerle karşılandınız.
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