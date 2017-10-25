 F.Bahçe'den şike kumpas davasıyla ilgili açıklama – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe'den şike kumpas davasıyla ilgili açıklama

    Fenerbahçe'den şike kumpas davasıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

    Sarı-lacivertliler, Yargıtay süreci ile ilgili olarak şu açıklamayı yayınladı:

    "Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nden, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması amacıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen, Sözde Şike Davası Dosyamızın eksiklikleri, mahkeme tarafından tamamlanarak temyiz incelemesi için tekrar Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır."

    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:51
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