Bir puan bizi sevindirmez
G.Saray deplasmanından golsüz eşitlikle dönen Kanarya’da keyifler kaçtı. Sarı-lacivertli futbolcular “Puan farkını indiremedik. Bunda hakem kararlarının da etkisi çok” dediler
'İŞİMİZE YARAMADI'
DÖNÜŞ yolunda otobüse de genel olarak sessizliğin hakim olduğu kaydedildi. Maçla ilgili konuşan birkaç futbolcunun "1 puan bizi asla sevindirmez. Buraya kazanmaya gelmiştik. Bu skor bizim işimize yaramadı. Puan farkını indiremedik" dedikleri belirtildi. Sarı-lacivertli futbolcular hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarının da beraberlikte payı olduğunu düşünüyor. Oyunculara göre Çakır kırılma anlarında ters kararlar vererek F.Bahçe'nin öne geçmesini engelledi.
'GOLÜ VERMEDİ, KIRMIZI ÇIKARMADI'
Maç sonunda hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarına itiraz edenlerin başında Vincent Janssen geldi. Hollandalı futbolcunun, takım arkadaşlarına "Sayılmayan golümde Serdar Aziz'e hiçbir müdahalem yok. Topla, savunmanın arasına girdim. Tertemiz goldü. Aksina o bana vurdu" diyerek sitem ettiği öğrenildi. Janssen ayrıca Denayer'in kendisine çift dalmasının dünyanın her yerinde kırmızı kart olduğunu, hakemin bunu sarı kart ile geçiştirdiğini söyledi.
VASATI AŞAMADI
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın tek forvet olarak sahaya sürdüğü Vincent Janssen beklenilen performansı sergileyemedi. Hollandalı futbolcu 72 dakika sahada kaldı. 2 şutunda isabeti bulamadı. 3 kez faule maruz kaldı. 43'te maçın en net pozisyonunu yakaladı, müsait durumda kötü vurup meşin yuvarlağı auta yolladı.
Emre BOL
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 06:34
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Bir puan bizi sevindirmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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