Atkinson'dan F.Bahçe'ye ziyaret
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'nda yarın Sivasspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sol arka alt adalesindeki sertleşme nedeniyle dün yapılan antrenmana çıkmayan Semih Şentürk'ün, bugün takımla birlikte çalıştığı, sol arka üst adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Kuyt'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.
Antrenmanın ikinci bölümünde sağ dizine darbe alan Egemen Korkmaz'ın tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktığı, sağ alt adalesinde sertleşme olan Sezer Öztürk'ün ise özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.
-Atkinson'dan ziyaret-
Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda forma giyen Dalian Atkinson, tesislerde sarı-lacivertlileri ziyaret etti.
Atkinson'un, teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenör İsmail Kartal ile bir süre sohbet ettiği belirtildi.
- 18 Aralık 2012, Salı
- Güncelleme: 14:00
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Atkinson'dan F.Bahçe'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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