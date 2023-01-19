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Darri Gümrük’e döndü

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Karagümrük, transfere doymuyor.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Darri Gümrük’e döndü
Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Karagümrük, transfere doymuyor. Ara transfer döneminde daha önce Feghouli, Ljajic ve eski yıldız futbolcularından Bertolacci'yle sözleşme imzalayan kırmızı-siyahlılar, yine eski oyuncusu Darri'yle de sezon sonuna kadar anlaştı. Lisansı çıkartılan 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu, 2019-20'nin tamamında ve 2020-21 sezonunun ilk yarısında Karagümrük forması giymişti. Gümrük'te 1. Lig, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 40 maça çıkan Darri, 4 gol attı. Erzurumspor, Samsunspor ve Denizlispor'da da oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, sezon başında Katar'ın Al-Mesaimeer ekibine transfer olmuş ancak forma şansı bulamamıştı.
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