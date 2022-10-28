Haberler Fatih Karagümrük Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Galatasaray'dan sezon başında ayrılan ve Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne'nin, eski takımına karşı sahada olup olmayacağı merakla beklenirken, yıldız oyuncudan flaş bir talep geldi. Mbaye Diagne, Galatasaray maçı için İtalyan teknik adama özel bir istekte bulundu. İşte ayrıntılar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 13:43 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 13:47
Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Sarı kırmızılılar, son olarak oynadığı Alanayaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Maç sonrası Galatasaray'da gündem, Alanyaspor maçının hakemi olmuştu.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Teknik Direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçının yaralarını sarmak istiyor.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Bu bağlamda tecrübeli teknik adam, oyuncularına yaptığı çalışmalarda sıkça motivasyon konuşması yaptı.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Öte yandan Andre Pirlo ile çıkışa geçen Fatih Karagümrük'te de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Sezon başında inişli çıkış performans sergileyen İstanbul temsilcisi, sonradan toparladı.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Karagümrük, oynadığı son 2 maçtan 2 galibiyet çıkardı.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Karagümrük, önce Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Pirlo'nun öğrencileri, daha sonra Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla devirdi.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı da mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

MAÇ ÖNCESİ FLAŞ TALEP!
Galatasaray maçı öncesi, daha önce sarı kırmızılılarda forma giyen yıldız oyuncudan sürpriz bir istek geldi.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Bilindiği üzere Fatih Karagümrük'te forma giyen Jimmy Durmaz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Mbaye Diagne daha önce Galatasaray'da oynamıştı.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Sabah'ın haberine göre; eski takımına karşı forma giymek isteyen Diagne'nin Andrea Pirlo ile görüşerek forma giyma talebini ilettiği ifade edildi.

Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Ancak 28 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmada forvette Borini'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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