Mbaye Diagne'den Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Pirlo'ya 'forma' talebi!

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar, son olarak oynadığı Alanayaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Maç sonrası Galatasaray'da gündem, Alanyaspor maçının hakemi olmuştu.
Teknik Direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçının yaralarını sarmak istiyor.
Bu bağlamda tecrübeli teknik adam, oyuncularına yaptığı çalışmalarda sıkça motivasyon konuşması yaptı.
Öte yandan Andre Pirlo ile çıkışa geçen Fatih Karagümrük'te de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında inişli çıkış performans sergileyen İstanbul temsilcisi, sonradan toparladı.
Karagümrük, oynadığı son 2 maçtan 2 galibiyet çıkardı.
Karagümrük, önce Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Pirlo'nun öğrencileri, daha sonra Ümraniyespor'u 3-1'lik skorla devirdi.
Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı da mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor.
MAÇ ÖNCESİ FLAŞ TALEP!
Galatasaray maçı öncesi, daha önce sarı kırmızılılarda forma giyen yıldız oyuncudan sürpriz bir istek geldi.
Bilindiği üzere Fatih Karagümrük'te forma giyen Jimmy Durmaz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Mbaye Diagne daha önce Galatasaray'da oynamıştı.
Sabah'ın haberine göre; eski takımına karşı forma giymek isteyen Diagne'nin Andrea Pirlo ile görüşerek forma giyma talebini ilettiği ifade edildi.
Ancak 28 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmada forvette Borini'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.