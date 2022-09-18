Haberler Fatih Karagümrük Başakşehir - Karagümrük maçı sonrası Andrea Pirlo: Ligin en iyi takımıyla oynadık

Başakşehir - Karagümrük maçı sonrası Andrea Pirlo: Ligin en iyi takımıyla oynadık

Son dakika spor haberi: Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Karagümrük’te Teknik Direktör Andrea Pirlo karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Başakşehir deplasmanında gol yememenin çok önemli olduğunu söyleyerek, ligin en iyi takımıyla oynadıklarını ifade etti.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 20:16
Başakşehir - Karagümrük maçı sonrası Andrea Pirlo: Ligin en iyi takımıyla oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Pirlo, "İyi bir takıma karşı, bana göre şu anda ligin en iyi takımı olabilecek bir takımla karşılaştık. Ekibin verdiği reaksiyondan memnunum. Zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Biz de birkaç pozisyona girdik, rakip de pozisyona girdi. Bu takıma karşı gol yememek kolay değil. Çok da iyi bir direnç gösterdik" dedi.

Maçta Diagne'nin pozisyonu ve oyundan çıkarken sinirlenmesi hakkında da konuşan Pirlo, "Diagne oynamak isteyen ve kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu hareketler normal. Yorgundu ve daha çok hücum edecek bir oyuncu değerlendirmek istiyordum o dakika için. Biglia'nın önlenmesine hazırlandık. Başakşehir'de en önemli aktör olacağını biliyorduk ve Diagne ile kendisini marke edip kanatlardan da beklere baskı yapmak istemiştik" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra Çilingiroğlu’nu yalnız bırakmadı! Sade şıklığıyla göz kamaştıran Zehra "Annesinin kızı" dedirtti...
Son dakika: Trabzonspor'da maçın kahramanı konuştu! "Tüylerim diken diken"
Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var!
Bulut'tan penaltı isyanı! "Dünyanın hiçbir yerinde..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir - Fatih Karagümrük | CANLI
Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?
GTA 6 için bomba iddia! Oynanış videosu sızdırıldı
EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu!
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belözoğlu: Her şeye rağmen kazanmalıydık! Belözoğlu: Her şeye rağmen kazanmalıydık! 20:17
Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var! 19:46
F.Bahçe - Alanyaspor | CANLI F.Bahçe - Alanyaspor | CANLI 19:42
Siopis: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık Siopis: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık 19:36
Bartra: Adil olan sonuç buydu! Bartra: Adil olan sonuç buydu! 19:29
Jorge Jesus: Tüm maçlar çok zor Jorge Jesus: Tüm maçlar çok zor 19:21
Daha Eski
Villarreal ile Sevilla yenişemedi! Villarreal ile Sevilla yenişemedi! 19:21
Fırtına'dan müthiş geri dönüş! Fırtına'dan müthiş geri dönüş! 19:06
İstanbul derbisinde puanlar paylaşıldı İstanbul derbisinde puanlar paylaşıldı 18:59
Bodrum Manisa'ya takıldı! Bodrum Manisa'ya takıldı! 18:46
F.Bahçe - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu F.Bahçe - Alanyaspor maçı 11'leri belli oldu 18:28
Everton 3 puanı tek golle aldı! Everton 3 puanı tek golle aldı! 18:26