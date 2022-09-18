Başakşehir - Karagümrük maçı sonrası Andrea Pirlo: Ligin en iyi takımıyla oynadık

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Pirlo, "İyi bir takıma karşı, bana göre şu anda ligin en iyi takımı olabilecek bir takımla karşılaştık. Ekibin verdiği reaksiyondan memnunum. Zor bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Biz de birkaç pozisyona girdik, rakip de pozisyona girdi. Bu takıma karşı gol yememek kolay değil. Çok da iyi bir direnç gösterdik" dedi.



Maçta Diagne'nin pozisyonu ve oyundan çıkarken sinirlenmesi hakkında da konuşan Pirlo, "Diagne oynamak isteyen ve kazanmak isteyen bir oyuncu. Bu hareketler normal. Yorgundu ve daha çok hücum edecek bir oyuncu değerlendirmek istiyordum o dakika için. Biglia'nın önlenmesine hazırlandık. Başakşehir'de en önemli aktör olacağını biliyorduk ve Diagne ile kendisini marke edip kanatlardan da beklere baskı yapmak istemiştik" ifadelerini kullandı.