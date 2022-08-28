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Gümrük’ten siftah

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Maça fırtına gibi başlayan kırmızı-siyahlılar, 2"'de Salih Dursun'la öne geçti, 9'da Fabio Borini ile farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakika, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile bitti. 48'de tekrar sahneye çıkan Borini, skoru 3-0 yaptı. 53. dakikada Baniya'nın kendi kalesine attığı golle A.Gücü geri dönüş için umutlansa da 83'te penaltıda hata yapmayan Diagne skoru belirledi: 4-1.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Gümrük’ten siftah
Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Ankaragücü'nü 4-1 yendi. Maça fırtına gibi başlayan kırmızı-siyahlılar, 2"'de Salih Dursun'la öne geçti, 9'da Fabio Borini ile farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakika, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile bitti. 48'de tekrar sahneye çıkan Borini, skoru 3-0 yaptı. 53. dakikada Baniya'nın kendi kalesine attığı golle A.Gücü geri dönüş için umutlansa da 83'te penaltıda hata yapmayan Diagne skoru belirledi: 4-1.
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