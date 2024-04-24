Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:27 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:30
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Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı 25 Mart Perşembe günü saat 21:15'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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