Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 109-86 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) Anadolu Efes - Bayern Münih maçı özet izle | THY EuroLeague maçı

Anadolu Efes 109-86 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) Anadolu Efes - Bayern Münih maçı özet izle | THY EuroLeague maçı

Anadolu Efes ile Bayern Münih, THY EuroLeague'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 109-86 galibiyetle ayrılmayı başardı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 20:21 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 22:28
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Anadolu Efes 109-86 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET) Anadolu Efes - Bayern Münih maçı özet izle | THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i konuk etti. Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 109-86 kazandı.

Ligin ilk yarısında Münih'te oynanan karşılaşmayı 86-71 kaybeden temsilcimiz Anadolu Efes, rövanştan 109-86 galibiyetle ayrılarak ikili averajda rakibinin önüne geçti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki 12. galibiyetini elde etti. 12 galibiyeti bulunan Bayern Münih ise bu sezonki 16. mağlubiyetini aldı.

PERİYOT SONUÇLARI

İLK PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 26-28 BAYERN MÜNİH

İLK YARI SONUCU: ANADOLU EFES 53-49 BAYERN MÜNİH

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 88-65 BAYERN MÜNİH

MAÇ SONUCU: ANADOLU EFES 109-86 BAYERN MÜNİH

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