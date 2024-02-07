Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.