Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:40
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Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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