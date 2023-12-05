Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz'in konuğu olacak

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz'in konuğu olacak

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 6 Aralık Çarşamba günü İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:07 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de Baskonia Vitoria-Gasteiz'in konuğu olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 12. haftasında 6 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk olacak.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Üst üste 4 deplasman maçında Partizan, Kızılyıldız, Maccabi Playtika ve Virtus Bologna'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu yenilgilerin ardından iç sahada Real Madrid'i uzatmalara giden maçta 100-99 yenmeyi başardı.

THY EuroLeague'de 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sekizinci sırada yer alıyor.

Partizan, Olympiakos, Barcelona ve ASVEL karşısında aldığı 4 maçlık galibiyet serisi, Monaco karşısında son bulan Baskonia Vitoria-Gasteiz, son maçında Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yla aynı performansı gösterip 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan İspanya ekibi, ligde yedinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından 2 gün sonra 8 Aralık Cuma günü İspanya'da Barcelona'yla karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Seçil Erzan'ın "Bana para sattı" dediği eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
"F.Bahçe'nin fabrika ayarı"
Usta yazardan F.Bahçe'ye övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes'in konuğu Ataman'lı Panathinaikos!
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu!
EMEKLİ ZAMMINDA 'ENFLASYON' ETKİSİ | 5 aylık enflasyon farkına göre emekli maaş zammı hesaplama
ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | ÖSYM ALES-3 sonuç görüntüleme
ALES SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2023? | ALES/3 sonuç sorgula
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı saat kaçta? 09:18
Fenerbahçe Opet'in konuğu Potsdam! Fenerbahçe Opet'in konuğu Potsdam! 09:18
Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman? Pendikspor - Isparta 32 maçı ne zaman? 09:12
Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Joventut Badalona Beşiktaş Emlakjet'in konuğu Joventut Badalona 09:10
F.Bahçe Beko Avrupa'da galibiyet hedefinde! F.Bahçe Beko Avrupa'da galibiyet hedefinde! 09:07
Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı hangi kanalda? 09:06
Daha Eski
"F.Bahçe'nin fabrika ayarı" "F.Bahçe'nin fabrika ayarı" 08:56
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Aralık bugün kimin maçı var? 08:34
F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! 23:55
Mauro Icardi: Bileğimdeki Türk bayrağı... Mauro Icardi: Bileğimdeki Türk bayrağı... 23:55
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:55
F.Bahçe Kadıköy'de rahat kazandı! F.Bahçe Kadıköy'de rahat kazandı! 23:55