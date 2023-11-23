Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 10. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Virtus Bologna ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 23 Kasım Perşembe günü saat 22:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.