AS Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 8. hafta müsabakaları ile devam ediyor. AS Monaco ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AS Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AS MONACO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AS Monaco - Anadolu Efes maçı 14 Kasım Salı günü saat 21.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'dan canlı olarak yayınlanacak.