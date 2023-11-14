AS Monaco - Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 8. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Anadolu Efes, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor. 4. sıradaki Monaco'nun ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor.

Bu mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. Çeyrek: AS Monaco 25 - 28 Anadolu Efes

2. Çeyrek: AS Monaco 44 - 48 Anadolu Efes

AS MONACO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AS Monaco - Anadolu Efes maçı 14 Kasım Salı günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'dan canlı olarak yayınlanıyor.