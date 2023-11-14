Haberler THY EuroLeague AS Monaco 82 - 89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

AS Monaco 82 - 89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 8. haftasında AS Monaco'yu 89-82 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, böylece gruptaki 4. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 22:57 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 23:20
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AS Monaco 82 - 89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Fransa Ligi takımlarından Monaco'yu 89-82 yendi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 4. galibiyetine ulaştı. Sezona iyi başlayan Monaco ise 3. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes'te 25 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin ile 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson galibiyette önemli rol oynadı.

Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında bir sonraki müsabakada 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Monaco: Loyd 19, Brown 13, Motiejunas 13, Ouattara 3, James 12, Okobo 5, Blossomgame, Diallo 10, Walker 2, Hall 3, Cornelie 2

Anadolu Efes: Larkin 25, Beaubois 21, Thompson 16, Willis 8, Zizic 6, Clyburn 4, Pleiss 7, Hollatz, Jones 2, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 25-28

Devre: 44-48

3. Periyot: 66-69

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