Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 86 - 82 Zalgiris (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 86 - 82 Zalgiris (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY Euroleague'de Anadolu Efes, sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Anadolu Efes karşılaşmadan 86-82'lik galibiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 22:29 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 23:07
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Anadolu Efes 86 - 82 Zalgiris (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 7'nci hafta karşılaşmasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı sahasında uzatma bölümü sonucunda 86-82 mağlup ederek 3'üncü galibiyetini aldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Anadolu Efes, Darius Thompson, Shane Larkin, Erkan Yılmaz, Derek Willis ve Ante Zizic ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Keenan Evans, Dovydas Giedraitis, Edgaras Ulanovas, Rolands Smits ve Kevarrius Hayes'ten oluştu. Düşük skorla geçen karşılaşmanın ilk periyodunu Zalgiris, 14-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumda iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, ilk yarıyı 38-26 önde tamamladı. Üçüncü periyodu iyi geçen Litvanya temsilcisi farkı 5'e kadar indirdi ve son periyoda Anadolu Efes'in 51-46 üstünlüğü ile gidildi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın bitimine 21 saniye kala Evans'ın basketiyle skor 74-74'e geldi ve normal süre bu skorla sona erdi.

Uzatma bölümünde Larkin'in liderliğinde daha iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, parkeden 86-82 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Will Clyburn, Zalgiris Kaunas'ta ise Keenan Evans kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emilio Perez, Carlos Cortes, Marko Juras

ANADOLU EFES: Thompson 17, Larkin 14, Erkan Yılmaz 2, Willis 11, Zizic 6, Clyburn 20, Beaubois 5, Jones 11, Ercan Osmani, Hollatz

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 20, Giedraitis 3, Ulanovas 4, Smits 16, Hayes 13, Lekavicius, Dimsa 15, Birutis 2, Manek 6, Butkevicius 3, Mitrou-Long

1'İNCİ PERİYOT: 13-14

İLK YARI: 38-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-46

NORMAL SÜRE: 74-74

5 FAUL: 38.54 Thompson (Anadolu Efes)

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