Virtus Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleagu'de heyecan 4. hafta maçları ile devam ediyor. Turnuvada Virtus Bologna ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Peki Virtus Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIRTUS BOLOGNA - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologne - Kızılyıldız maçı 20 Ekim Perşembe günü TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.