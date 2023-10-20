Haberler THY EuroLeague Virtus Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Virtus Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada Virtus Bologna ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporvseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Virtus Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:02 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Virtus Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleagu'de heyecan 4. hafta maçları ile devam ediyor. Turnuvada Virtus Bologna ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Peki Virtus Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIRTUS BOLOGNA - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Virtus Bologne - Kızılyıldız maçı 20 Ekim Perşembe günü TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'le...
Katliamın gölgesinde Mescid-i Aksa'da ikinci cuma! İşgalci İsrail müslümanlara saldırıyor
Beşiktaş'ın gidişatı derbiye bağlı!
F.Bahçe'de transfer bombaları peş peşe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barcelona - Bayern Münih maçı saat kaçta?
Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman?
Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman?
Bakırköy'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
V. Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman? V. Bologna - Kızılyıldız maçı ne zaman? 13:59
Monaco - ALBA Berlin maçı ne zaman? Monaco - ALBA Berlin maçı ne zaman? 13:58
Yıldız isim şok geçirdi! Yıldız isim şok geçirdi! 13:54
Al Hilal - Al Khaleej maçı ne zaman? Al Hilal - Al Khaleej maçı ne zaman? 13:29
Antalyaspor Gaziantep FK maçına hazır Antalyaspor Gaziantep FK maçına hazır 13:26
Al Fateh - Al Abha maçı ne zaman? Al Fateh - Al Abha maçı ne zaman? 13:25
Daha Eski
İşte F.Bahçe'de Hatayspor maçı öncesi son durum! İşte F.Bahçe'de Hatayspor maçı öncesi son durum! 13:23
Al Akhdoud - Al Fayha maçı ne zaman? Al Akhdoud - Al Fayha maçı ne zaman? 13:23
Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman? Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman? 13:20
G.Saray'ın yıldızı için Ruslar sıraya girdi! G.Saray'ın yıldızı için Ruslar sıraya girdi! 13:16
Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar 12:53
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ekim bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ekim bugün kimin maçı var? 12:45