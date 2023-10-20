Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan 4. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Valencia Basket maçı 20 Ekim Cuma günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.