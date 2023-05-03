Final Four aşkına

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da oynanan ilk iki maçta takımlar birer galibiyet elde etti. Serinin dördüncü maçı da 5 Mayıs Cuma günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ataşehir'de yapılacak. Eşleşmedeki ilk maçı Yunan ekibi 79-68 kazanırken, ikinci maçtan 82-78 galip ayrılan Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1 yaptı. Öte yandan Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 28 mücadelenin 14'ünü Fenerbahçe, 14'ünü de Olympiakos aldı.