Sertaç Şanlı: Hedefimiz EuroLeague'i kazanmak

İspanya Basketbol Ligi'nin önemli takımlarından birisi olan Barcelona'da kariyerini sürdüren milli basketbolcu Sertaç Şanlı, takımın son durumu, bireysel performansı, hedefleri, Euroleague'de yaklaşan Play-Off dönemi, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile ilişkisi dahil birçok konusunda açıklamalarda bulundu. Sezon başında takıma yeni katılan isimlerden dolayı adaptasyon sürecinin uzun sürdüğünü ancak son dönemde performans olarak iyi bir noktaya çıktıklarını aktaran Şanlı, "Sezonun bu bölümü bizim açımızdan gayet iyi geçiyor. Sezon başında takıma yeni isimler katıldı. Sezon başındaki adaptasyon süreci uzun sürdü diyebilirim çünkü neredeyse takımın yarısı değişti. O süreçte bazı kolay maçları kaybettik. Nasıl basketbol oynayacağımızı çözememiştik. Sezonun ilerleyen kısmında herkes birbirine alışınca ve koçun bizden isteklerini anlayınca belli bir ritm tutturduk. Sezonun bu bölümünde böyle bir ritim tutturmak bizim için önemliydi. Play-Off öncesi bu durum bizim adımıza büyük bir artı" diye konuştu.



"SAHADA NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÇÖZDÜK"

Turkish Airlines Euroleague'de 7 ve 10 Mart tarihlerinde deplasmanda oynadıklarını Olympiacos ve Fenerbahçe Beko maçlarının ardından çıktıkları 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Barcelona'da Sertaç Şanlı, o iki deplasmanın ardından hatalarını daha iyi gördüklerini belirtti. Daha iyi bir seviyeye çıkacaklarına inandığını aktaran tecrübeli basketbolcu, "Sahada ne yapmamız gerektiğini çözdük. Özellikle o iki deplasman, hem yolculuk hem de hazırlanma açısından bizim adımıza zordu. Olympiacos üzerine Fenerbahçe deplasmanını, kime sorarsanız sorun çok zor der. Bu iki deplasmanın çift maç haftasına gelmesi bizi yordu. O maçtaki hatalarımıza baktığımızda, neyi daha iyi yapmamız gerektiğini anladık. O maçlardan sonra da iyi bir ritim yakaladık. Malaga ve Tenerife yolculukları, Partizan deplasmanı gerçekten çok zordu. Bu deplasmanlarda galip gelmek bizim neyi daha iyi yapmamız gerektiğini anladığımızı gösteriyor. Yolculuklar zor, hazırlık süresi kısa. İyi konsantre olduğumuzda Partizan gibi bir deplasmandan en iyi şekilde oynayıp galibiyetle ayrılabiliyoruz. Bunlar bizim için artı. Ben daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"FİZİKSEL VE ÖZGÜVEN OLARAK ÇOK İYİ DURUMDAYIM"

Barcelona'nın oynadığı son iki karşılaşmada takımının en skorer ismi olmayı başaran 31 yaşındaki isim, "Kendimi şu an gayet iyi hissediyorum. Özellikle son iki haftadır iyi bir ritim tutturdum. Bunun Play-Off öncesine gelmesi benim için çok iyi. Mirotic ve Laprovittola üzerinden oyunumuz dönüyor gibi gözüküyor ama hangi maçta kimin bir adım öne çıkacağını bilemiyorsun. Bir maçta ben çıkıyorum, diğer maçlarda Satoransky çıkıyor. Son iki maçta en skorer bendim ama kimse zorlamadı oyunu. Oyun bana geldi ve ben de şutları soktum. Fiziksel ve özgüven olarak çok iyi durumdayım. Play-Off'a en iyi şekilde girip geçen sene alamadığımız kupayı bu sene kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sertaç Şanlı, 'Play-Off'ta hangi rakiple eşleşmek istersin?' sorusuna ise "Benim kişisel olarak öyle bir isteğim yok. Böyle bir hesap yaptığında sürekli ters tepiyor. Daha önce de bunun olmuşluğu var. Hedefin şampiyonluksa kim gelirse gelsin yenmek zorundasın. 'Şu rakip gelsin bizim için daha iyi' ya da 'şu rakip gelmesin, çekiniyoruz' tarzında düşüncelerim yok" şeklinde yanıt verdi.



"SARAS'IN TALEPKAR OLMASI ÇOK DOĞAL. BEN ÖZGÜRLÜK VERMEDİĞİNE İNANMIYORUM"

Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile arasındaki iletişimi de değerlendiren Şanlı, şunları söyledi:

"Benim Saras ile etkileşimim gayet iyi. Saha içerisinde ne istediğini biliyorum ve yapmaya çalışıyorum. Sadece Saras değil herhangi bir antrenör mağlubiyetlerden sonra bir sonraki antrenmanda çok talepkar olabiliyor. Bu da çok normal. Sizden bir sürü şey talep ediyor ve sizin de elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Kaç tane antrenörle çalıştım, hepsi en az 15-20 tane şey istiyor. Hepsini de yüzde 100 yapmanı istiyor. Saha içerisinde bazen hatalar oluyor ama onun dışında Saras'ın talepkar olması çok doğal. Ben özgürlük vermediğine inanmıyorum. Belli kısımlarda size o özgürlüğü veriyor. Çok basit şey istiyor. Doğru basketbol oynayalım, sistemimize güvenelim, biz bu maçı bir şekilde kazanacağız diyor."



"ALBA BERLİN MAÇINDAKİ 'EL TURCO' PANKARTINI GÖRDÜM VE ÇOK DUYGULANDIM"

Barcelona'nın Euroleague'de geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Alba Berlin maçında bir taraftarın açtığı 'El Turco' pankartının kendisini çok duygulandırdığını belirten milli basketbolcu, "Taraftarlar beni seviyor, ben de onları seviyorum. Çok basit şey istiyorlar senden. Sahada mücadeleni et, biz seni severiz düşüncesindeler. Alba Berlin maçındaki 'El Turco' pankartını gördüm ve çok duygulandım. Buradaki Türkler de maçlara geliyorlar. Desteklerini hissediyorum. Onları yüz üstü bırakmak istemiyorum. Basketbol takımında böyle bir pankart açılması çok değişik hissettirdi. Çok farklı bir hissiyat. Türkiye'den o kadar uzaktayım, burada bu denli destek görmek çok mutluluk verici" açıklamasında bulundu.



EL CLASICO ATMOSFERİ

Sertaç Şanlı, İspanyolca'yı başlangıç seviyesinde iyi bir şekilde konuşabildiğini belirtirken, hızlı konuşma anlamında daha fazla pratik yapması gerektiğini söyledi. Milli basketbolcu, Real Madrid ile oynayacakları maçlar öncesinde Barcelona şehrinde ciddi bir atmosfer olduğunu söyleyerek, "Saha dışında, sokakta yürürken özellikle El Classico yaklaştığında o hissiyatı alıyorsun. Takip edenler, 'yarın kazanın, bu maç bizim için çok önemli, sezonun maçı' bu tarz şeyler karşıma çok çıkıyor" ifadelerini kullandı.



EN DEĞERLİ OYUNCU VE EUROLEAGUE'DE EN İYİ BEŞ SEÇİMİ

Sertaç Şanlı Turkish Airlines Euroleague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülüyle ilgili olarak, "Takımımdan birini söyleme şansım var ise Laprovittola'yı söylerim ama bizim takım dışına çıkarsam, Sasha Vezenkov. Bu sezon birisi MVP olacaksa Vezenkov hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli basketbolcu, sezonun en iyi ilk 5'ini ise Nico Laprovittola, Shane Larkin, Sasha Vezenkov, Nikola Mirotic, kendisinden oluşturdu. Şanlı, eski takım arkadaşı Shane Larkin'e de ufak bir arkadaş kıyağı yaptığını sözlerine ekledi.



FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI

Sertaç Şanlı, Euroleague'de yarın oynanacak ve kritik öneme sahip olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçıyla ilgili olarak ise "Çok özel bir düşüncem yok o maçla ilgili. Çok güzel bir maç olacağını biliyorum, o maçı da izleyeceğim. İyi mücadele eden, iyi basketbol oynayan kazansın. Biz de şu an aynı durumdayız. Play-Off'a hazırlanıyoruz. Maçın önemi tabii ki daha farklı. Benim odak noktam bu tarafta. İyi oynayanın kazanacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.