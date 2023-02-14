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THY EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... THY EuroLeague, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle ertelediği Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçlarının yeni tarihlerini duyurdu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
THY EuroLeague'de ertelenen maçların yeni tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen THY Avrupa Ligi 24. haftasındaki Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçlarının yeni tarihleri açıklandı.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle ara verilen 24. hafta maçları belirtilen yeni tarih ve saatlerde oynanmak üzere yeniden planlandı. Anadolu Efes-Real Madrid maçı, 14 Mart 2023 Salı, yerel saatle 20.30'da, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan maçı 21 Mart 2023 Salı, yerel saatle 20.15 oynanacak." bilgisi verildi.

THY Avrupa Ligi 24. haftasında 9 Şubat Perşembe günü Anadolu Efes-Real Madrid ve 10 Şubat Cuma günkü Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçları, depremler nedeniyle Türk hükümetinin tüm spor müsabakalarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmesinin ardından askıya alındığı ve ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin takımlarla yapılacak görüşmeler sonrasında belirleneceği bildirilmişti.

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