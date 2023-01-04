Haberler THY EuroLeague Trabzonspor ile Giresunspor 9. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Giresunspor 9. kez karşı karşıya

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. İki takım birbirine 9. kez rakip olacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:01
Trabzonspor ile Giresunspor 9. kez karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak.

LİGDE 9. RANDEVU

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

AVCI'DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fatih Karagümrük maçında alınan şok yenilginin ardından kadroda değişime gidecek. Edin Visca'nın sakatlığı ve Bartra'nın kırmızı kart cezası olması dolaysıyla deneyimli teknik adam bir dizi değişim yapacak. Savunmada Bartra'nın yerine Gbamin'in forma giyme ihtimali daha yüksek. Hücum hattında Visca'nın yokluğunda en büyük aday ise Djaniny olarak öne çıkıyor. Naci Ünüvar da bu bölge için ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

DİĞER
Eski eşlerden sürpriz buluşma! Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel aylar sonra...
Muazzez Ersoy, İzel'i fena harcadı ortalık yıkıldı! Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses, Zara ve Kutsi de oradaydı olay kareyi görenler: "Hepsinden genç"
F.Bahçe'de stopere yeni aday!
Olay sözler! "Burada en günahsız kişi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanında
Aralık ayının MVP'si Luca Vildoza!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Orta gelirliye konut kampanyasında gelir şartı sınırı belli oldu!
Orta Gelir Konut kampanyası başvuru tarihleri, şartları nedir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı 12:17
G.Saray - A.Gücü maçı hangi kanalda? G.Saray - A.Gücü maçı hangi kanalda? 12:11
Djokovic o turnuvalarda aşı kısıtlamalarına takılabilir! Djokovic o turnuvalarda aşı kısıtlamalarına takılabilir! 12:09
Ronaldo ilk idmanına çıktı Ronaldo ilk idmanına çıktı 12:07
Karadeniz derbisinde 9. randevu Karadeniz derbisinde 9. randevu 12:01
Transfer sürprizi! Süper Lig devine geliyor Transfer sürprizi! Süper Lig devine geliyor 12:00
Daha Eski
Sassuolo - Sampdoria maçı saat kaçta? Sassuolo - Sampdoria maçı saat kaçta? 11:57
F.Bahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanında F.Bahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanında 11:56
Zion Williamson'dan kötü haber Zion Williamson'dan kötü haber 11:54
Salernitana - Milan maçı saat kaçta? Salernitana - Milan maçı saat kaçta? 11:52
F.Bahçe'ye sürpriz Jesus önerisi! F.Bahçe'ye sürpriz Jesus önerisi! 11:47
Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı! NBA'de sonuçlar Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı! NBA'de sonuçlar 11:07