Monaco Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. 7 galibiyetle liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, deplasmanda AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko zorlu deplasmandan galip gelerek liderliğini sağlama almak istiyor. AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

AS MONACO 9-9 FENERBAHÇE BEKO (1. PERİYOT OYNANIYOR)

AS MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 21.00'de başladı. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.