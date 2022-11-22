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Monaco Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY Euroleague tüm heyecanıyla devam ediyor. Liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, 9. hafta maçında deplasmanda AS Monaco'ya konuk oluyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 21:07
Monaco Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. 7 galibiyetle liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, deplasmanda AS Monaco ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko zorlu deplasmandan galip gelerek liderliğini sağlama almak istiyor. AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

AS MONACO 9-9 FENERBAHÇE BEKO (1. PERİYOT OYNANIYOR)

AS MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 21.00'de başladı. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

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