Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Monaco maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Monaco maçı sonrası açıklamalarda bulundu

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko deplasmanda AS Monaco'yu 96-93'lük skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertlilerin başantrenörü Dimitris Itoudis Monaco galibiyetini sonrası açıklamalarda bulundu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 01:09
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis Monaco maçı sonrası açıklamalarda bulundu

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko deplasmanda AS Monaco'yu 96-93'lük skorla mağlup etti. Karşılaşma sonras Dimitris Itoudis Monaco galibiyetini yorumladı.

Karşılaşma sonrası konuşan Itoudis, "Takımımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok kaliteli bir takıma karşı zor bir deplasman maçıydı. Aslında kontrolü sağladık, topu iyi paylaştığımız ve üçüncü çeyrekte şutları isabete çevirdiğimiz için farkı 19 sayıya kadar çıkardık. Son çeyrekte ise faul hakkımızı çok erken doldurduk. İstediğimiz şekilde savunma yapamadık. Monaco geri dönmeyi başardı ama biz de son bölümde konsantre kalabildik. Takımımı tebrik ediyorum. Monaco'yu da tebrik ediyorum. Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" diye konuştu.

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