Haberler THY EuroLeague EuroLeague Final Four’da üçüncü Barcelona oldu

EuroLeague Final Four’da üçüncü Barcelona oldu

Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da oynanan üçüncülük maçında İspanya temsilcisi Barcelona, Yunanistan takımı Olympiacos’u 84-74 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada noktaladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:04
EuroLeague Final Four’da üçüncü Barcelona oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan üçüncülük karşılaşmasına Sarunas Jasikevicius'un yönetimindeki Barcelona; Laprovittola, Calathes, Kuric, Mirotic, Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiacos ise Walkup, Dorsey, Papanikolaou, Vezenkov, Fall ilk beşiyle parkede yer aldı.

Maça etkili bir başlangıç yapan Barcelona 10-2'lik seri yakaladı. Olympiacos ise rakibine 16-10'luk seriyle yanıt verirken, ilk periyot 20-18 Barcelona'nın üstünlüğü ile son buldu. İki takımın da birbirine karşı seri yakaladığı bölümlerle geçen ikinci periyot sonunda Barcelona, soyunma odasına 7 sayı farkla önde gitti: 45-38.

Üçüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, Barcelona skor üstünlüğünü rakibine bırakmadı ve maçın final periyoduna 62-56 önde girdi. Son periyotta ise farkı açan Barcelona, parkeden 10 sayılık farkla 84-74 galip ayrıldı. Barcelona bu sonuçla birlikte Turkish Airlines EuroLeague Final Four'u 3'üncü sırada noktaladı.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Yılın flaş transferi suya düştü! Kylian Mbappe kararını verdi
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Balıkesir Edremit'te ünlü şefler ile bir araya geldi
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o anlar
Maçta ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Futbolda Madridliyiz ama kazanacağız
Haydi Anadolu Efes sahne senin!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçta ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı Maçta ortalık karıştı! Kırmızı kart çıktı 19:37
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o anlar 19:28
"Çok önemli bir maç oynayacağız" "Çok önemli bir maç oynayacağız" 19:16
“Tek hedefimiz final maçını kazanmak” “Tek hedefimiz final maçını kazanmak” 19:13
Mecnun Otyakmaz'dan İstanbul'daki Sivaslılara final çağrısı Mecnun Otyakmaz'dan İstanbul'daki Sivaslılara final çağrısı 19:11
EuroLeague Final Four’da üçüncü Barcelona oldu EuroLeague Final Four’da üçüncü Barcelona oldu 19:04
Daha Eski
İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lecrerc'in İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lecrerc'in 18:42
Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü! Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü! 18:40
6 gollü maçta kazanan Ümraniyespor! 6 gollü maçta kazanan Ümraniyespor! 18:38
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI 18:36
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI 18:27
İsmail Kartal'dan sakatlık sözleri! "6 ay yok" İsmail Kartal'dan sakatlık sözleri! "6 ay yok" 18:17