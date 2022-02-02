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CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan 24. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 20:00 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 20:30
CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'in 24. haftasında Anadolu Efes Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR

CSKA Moskova 28 - 27 Anadolu Efes (2. Periyot oynanıyor)

1. periyot sonucu: CSKA Moskova 16 - 23 Anadolu Efes

Ligde oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 9. sırada yer alıyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.

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