CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'in 24. haftasında Anadolu Efes Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.
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CSKA Moskova 28 - 27 Anadolu Efes (2. Periyot oynanıyor)
1. periyot sonucu: CSKA Moskova 16 - 23 Anadolu Efes
Ligde oynadığı 10 karşılaşmayı kazanıp 11 mücadeleden mağlup ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 9. sırada yer alıyor. Rus ekibi CSKA Moskova ise 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.