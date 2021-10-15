Fener coştu

Turkısh Airlines EuroLeague'de 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Rusya temsilcisi UNICS Kazan oldu. Maçı kazanan taraf 80-41'lik skorla Fenerbahçe Beko oldu. Mücadelenin ilk 3 dakikalık bölümünde her iki takım da sete sette büyük problem yaşarken top kayıpları sonucunda da sayı çıkmadı. İki takımın da dağınık devam ettiği çeyreğin 5.5 dakikasında gelen televizyon molasına 7-5 Fenerbahçe üstünlüğü ile gidildi. Nando de Colo, Guduric ve Jan Vesely'nin oyuna girişiyle birlikte hücum kısmında tüm çehresi değişen Sarı Lacivertliler, ilk çeyreği müthiş bir performans ve 14-3 seri ile 21-8 önde kapadı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci çeyreğe de aynı felsefeyle giriş yapan, De Colo'nun üst üste üçlükleriyle 13. dakikada farkı 20 sayıya çıkaran Fenerbahçe Beko, rakip koç Perasovic' e molayı aldırdı: 31- 11. Tempoyu düşürmeyen, Marial Shayok'un da devreye girmesiyle oynadığı oyundan büyük keyif alan Sarı Lacivertli ekip, soyunma odasına 44-22 üstünlükle girdi. İkinci yarıya da 7-0'lık bir seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada durumu 51-22'ye getirdi. Tüm çeyrekte rakibine yalnızca 5 sayı imkanı veren Djordjevic'in öğrencileri, maçın final periyoduna 61-27 önde girdi. Son çeyrekte de değişen bir durum olmadı ve temsilcimiz sahadan 80-41'lik skorla galip ayrıldı.

BOBBY DİXON'DAN MESAJ

F.Bahçe Beko'da A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi olarak yeni görevine başlayan Bobby Dixon, önemli açıklamalarda bulundu. 38 yaşında basketbolu bırakan Kanarya'nın efsane isimlerinden Dixon, "Basketbolu burada bırakmak güzel bir şey tabii ki. Burada birçok kupa kazandım, EuroLeague'i kazandım. Başka bir yere gitmeyi hiç istemedim, hiç düşünmedim bile" diye konuştu.