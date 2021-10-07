Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
PANATHINAIKOS 13-14 FENERBAHÇE BEKO
1. Periyot oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.
Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.