Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta Kızılyıldız'ı mağlup ederek turnuvaya iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 20:58 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 21:14
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

PANATHINAIKOS 13-14 FENERBAHÇE BEKO

1. Periyot oynanıyor...

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PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.

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