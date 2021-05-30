Son dakika spor haberleri: Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Bu şampiyonluk şehitlerimize armağan olsun!

Anadolu Efes, THY EuroLeague finalinde karşılaştığı Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague muhabirinin İngilizce sorduğu soruya "Önce Türkçe konuşacağım" diyerek yanıt verdi.

Ataman daha sonrasında ise zaferi şahitlerimize armağan ettiğini vurgulayıp, "Bizi Türkiye'den izlediğinizi biliyorum. Bizi desteklediniz. Bu şampiyonluk sizlere, şehitlerimize, Türkiye'ye armağan olsun." dedi.

"ÜST ÜSTE 2 ŞAMPİYONLUK KAZANDIK!"

Sözlerine devam eden Ergin Ataman "Yapabileceğimizi biliyorduk. Ritmimizi bulduk. Shane Larkin, en iyi oyunculardan biri. Micic ile birlikte onun maçıydı. Herkese tebrikler ama Larkin, yarı finalde iyi oynayamadı ama finalde Micic ile birlikte maçı kazandı. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu. Ergin Ataman geçen sezona gönderme yaparak "Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen sezonun ve bu sezonun kupasını. Bertomeu ile konuşacağım şimdi." ifadelerini kullandı.