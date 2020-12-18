Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko paramparça

paramparça

Sarı-lacivertliler, Zalgiris deplasmanında hiçbir varlık gösteremedi. Kanarya, ’lik yenilgiyle üst üste 3, toplamda 10. yenilgisini aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:48 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe Beko paramparça

Avrupa Ligi'nde bu sezon hayal kırıklığı yaşatan , 14. hafta mücadelesinde 'a konuk oldu. Karşılaşmaya çok kötü başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyotta hiçbir varlık gösteremedi. Litvanya ekibinin hücumdaki etkili oyununa bir türlü karşılık veremeyen Kanarya, ilk periyotu 24-7 geride tamamladı. İkinci periyota da Zalgiris üst üste bulduğu 3'lüklerle başladı ve farkı 27 sayıya kadar çıkardı. F.Bahçe Beko, ardından üst üste bulduğu sayılarla farkı 20 sayıya düşürdü. İlk yarı Zalgiris Kaunas'ın 51-31'lik üstünlüğüyle geçildi.

FARK 37'YE ÇIKTI

İkinci yarıda da durum pek farklı değildi. Temsilcimiz üçüncü periyotta darmadağın oldu. Rakibine hiçbir şekilde karşılık veremeyen sarı-lacivertliler, bu periyotu 30-16'lık skorla kaybetti. Aradaki farkın 37 sayıya kadar çıktığı bu periyot 81-47'lik Zalgiris üstünlüğüyle sona erdi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Zalgiris mücadeleden 'lik zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Litvanya ekibi 8. galibiyetini aldı. Temsilcimiz ise 10. yenilgisini tattı. F.Bahçe Beko, gelecek hafta 'u konuk edecek.

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