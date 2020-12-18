Fenerbahçe Beko paramparça

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe Beko, 14. hafta mücadelesinde Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Karşılaşmaya çok kötü başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyotta hiçbir varlık gösteremedi. Litvanya ekibinin hücumdaki etkili oyununa bir türlü karşılık veremeyen Kanarya, ilk periyotu 24-7 geride tamamladı. İkinci periyota da Zalgiris üst üste bulduğu 3'lüklerle başladı ve farkı 27 sayıya kadar çıkardı. F.Bahçe Beko, ardından üst üste bulduğu sayılarla farkı 20 sayıya düşürdü. İlk yarı Zalgiris Kaunas'ın 51-31'lik üstünlüğüyle geçildi.

FARK 37'YE ÇIKTI

İkinci yarıda da durum pek farklı değildi. Temsilcimiz üçüncü periyotta darmadağın oldu. Rakibine hiçbir şekilde karşılık veremeyen sarı-lacivertliler, bu periyotu 30-16'lık skorla kaybetti. Aradaki farkın 37 sayıya kadar çıktığı bu periyot 81-47'lik Zalgiris üstünlüğüyle sona erdi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Zalgiris mücadeleden 99-62'lik zaferle ayrıldı. Bu sonuçla Litvanya ekibi 8. galibiyetini aldı. Temsilcimiz ise 10. yenilgisini tattı. F.Bahçe Beko, gelecek hafta Olympiakos'u konuk edecek.