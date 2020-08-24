Türk hakem Hüseyin Çelik THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Türk hakem 'nde maç yönetecek

Türk hakem Hüseyin Çelik THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek

, A klasman hakemlerinden 'in itibaren 'nde düdük çalacağını açıkladı.

A klasman basketbol hakemlerinden , itibaren 'nde düdük çalacak .

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "21-23 Ağustos'ta Avrupa Ligi tarafından düzenlenen seminere katılan A klasmanı hakemlerimizden Hüseyin Çelik, 2020-2021 sezonunda bu organizasyonda görev alacak." ifadeleri kullanıldı.

Çelik'in toplam 70 hakemin görev yapacağı THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezon için listeye eklenen 6 yeni hakemden biri olduğu kaydedildi.

2012-2013 sezonunda hakemliğe başlayan Hüseyin Çelik, 2019-2020 sezonunda A klasmanı hakemliğine yükselmişti.

  1. 24.08.2020
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