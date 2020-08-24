Türk hakem Hüseyin Çelik THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek

A klasman basketbol hakemlerinden Hüseyin Çelik, yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi'nde düdük çalacak .

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "21-23 Ağustos'ta Avrupa Ligi tarafından düzenlenen seminere katılan A klasmanı hakemlerimizden Hüseyin Çelik, 2020-2021 sezonunda bu organizasyonda görev alacak." ifadeleri kullanıldı.

Çelik'in toplam 70 hakemin görev yapacağı THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezon için listeye eklenen 6 yeni hakemden biri olduğu kaydedildi.

2012-2013 sezonunda hakemliğe başlayan Hüseyin Çelik, 2019-2020 sezonunda A klasmanı hakemliğine yükselmişti.