Türk hakem Hüseyin Çelik THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek
Türkiye Basketbol Federasyonu, A klasman hakemlerinden Hüseyin Çelik'in yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi'nde düdük çalacağını açıkladı.
A klasman basketbol hakemlerinden Hüseyin Çelik, yeni sezondan itibaren THY Avrupa Ligi'nde düdük çalacak .
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "21-23 Ağustos'ta Avrupa Ligi tarafından düzenlenen seminere katılan A klasmanı hakemlerimizden Hüseyin Çelik, 2020-2021 sezonunda bu organizasyonda görev alacak." ifadeleri kullanıldı.
Çelik'in toplam 70 hakemin görev yapacağı THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezon için listeye eklenen 6 yeni hakemden biri olduğu kaydedildi.
2012-2013 sezonunda hakemliğe başlayan Hüseyin Çelik, 2019-2020 sezonunda A klasmanı hakemliğine yükselmişti.
- 24.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türk hakem Hüseyin Çelik THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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