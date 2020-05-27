Euroleague kulüpleri toplam 30 milyon euro zarar edecek!
Corona virüsü nedeniyle sezonun iptal edildiği THY Euroleague'de kulüpleri ağır bir bilanço bekliyor. Yapılan araştırmaya göre 18 kulübün bu yılki toplam zararının 30 milyon euroyu bulacağı ifade edildi.
THY Euroelague'de corona virüsü nedeniyle sezonun iptal edilmesinin ardından kulüpler ağır bir mali tabloyla karşı karşıya kalacak.
Encestando'nun yaptığı araştırmaya göre, sezonun iptal edilmesiyle 18 EuroLeague kulübü toplam 30 milyon euroyu aşan maddi zarara uğrayacak.
Kulüpler sezon başında öngörülen toplam 65 milyon euroluk gelirin yarısından mahrum kalacak. Söz konusu 65 milyon euroluk gelirin üçte ikisi TV haklarından, %25'i sponsorlardan ve kalanı ise Dörtlü Final'in ev sahibi Köln şehri tarafından finanse edilecekti.
EN ÇOK ETKİLENEN MACCABI, ZALGIRIS VE BASKONIA
Krizden en fazla etkilenecek 3 kulübün ise Zalgiris, Maccabi ve Baskonia olduğu belirtildi. Bu ekipler, gelirlerinin %40'ından fazlasını bilet gelirlerinden elde ediyordu.
EFES'TE SIKINTI YOK, F.BAHÇE BELİRSİZ
Öte yandan haberde temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de durumu analiz edildi. Fenerbahçe'nin durumunun önceki sorunlar yüzünden de karmaşık olduğu vurgulanırken, özellikle Anadolu Efes, Valencia, Milano, CSKA ve Khimki'nin ise krizden en az etkilenen kulüpler olacağı öne sürüldü.
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 18:31
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- Euroleague kulüplerinin toplam 30 milyon euro zarar edecek!
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Euroleague kulüpleri toplam 30 milyon euro zarar edecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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