Litvanya'da 'es' verdik
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 91-83 yenildi.
Anadolu Efes, son bölümünde Dunston ve Simon ile sayılar bulduğu ilk çeyreği, 26-22 üstünlükle bitirdi. Zalgiris Kaunas, Ulanovas'ın 13 sayı kaydettiği 2. periyottaki hücum performansıyla soyunma odasına 47-44 önde gitti.
Ev sahibi Zalgiris, savunmaların sertleştiği 3. çeyreğin sonunda farkı 5 sayıya (66-61) çıkardı. Davies'in peş peşe sayılarıyla bitime 8 dakika kala 71-61 üstünlük kuran Zalgiris Kaunas, farkı maçın sonuna kadar korudu ve sahadan 91-83 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 7. yenilgisini, Litvanya temsilcisi ise 5. galibiyetini aldı.- Zalgiris Kaunas: 91 - Anadolu Efes: 83
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Miguel Perez (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Aare Halliko (Estonya)
Zalgiris Kaunas: Pangos 10, Ulanovas 22, Toupane 9, Jankunas 17, Davies 12, Bost 3, Milaknis, Micic, White 8, Kavaliauskas 2, Valinskas 8
Anadolu Efes: Adams 15, Ledo 13, Simon 12, Dunston 17, Stimac 8, McCollum 3, Motum 11, Muric, Dragic 4
1. Periyot: 22-26
Devre: 47-44
3. Periyot: 66-61
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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