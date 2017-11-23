 Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    'un konuğu Khimki

    Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Khimki

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki'yi konuk edecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

    Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen hafta Rusya deplasmanında lider CSKA Moskova'yı uzatmada 95-93 mağlup etmeyi başardı. İlk 8 maçında 5 galibiyet, 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, haftaya averajla 4. sırada girdi.

    Sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldığı için bu maçta forma giyemeyecek.

    Avrupa Ligi'ne 1 sezon aradan sonra katılan ve iyi bir başlangıç yapan Khimki, haftaya 'la aynı galibiyet sayısında girdi. Ligin ilk 6 haftasında 5 galibiyet alan Rus ekip, son 2 haftada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

    Khimki de ise Rusya Milli Takımı'nda yer alan Andrey Zubkov da bu maçta oynayamayacak.

    Bu iki takım arasında bugüne dek oynanan Avrupa Ligi maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyet sayılarında 4-2 üstünlüğü bulunuyor.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:24
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