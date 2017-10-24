THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın oynanacak Türk derbisinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'da yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele veren Fenerbahçe Doğuş, ilk maçında Unicaja Malaga'ya deplasmanda 68-67 yenilirken, ikinci maçında AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı rakip sahada 92-86 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise Real Madrid'e 88-74, Valencia Basket'e de 78-71 kaybederek yarınki karşılaşma öncesi henüz maç kazanamadı. Ligde ikinci hafta maçları sonunda Fenerbahçe Doğuş 8., Anadolu Efes ise 15. sırada yer aldı.
AVRUPA'DA 11. KEZ
Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes'in yarın yapacağı müsabaka, Avrupa kupalarında iki takımı 11. kez karşı karşıya getirecek. Geride kalan 10 maçta Fenerbahçe Doğuş 8 galibiyet elde ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük kurarken, Anadolu Efes sadece 2 kez sahadan üstün ayrılabildi. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında yapılan 2 maçta 1 kez Anadolu Efes, 1 kez de Fenerbahçe Doğuş kazandı. THY Avrupa Ligi'ndeki 8 müsabakada ise Fenerbahçe Doğuş 7 kez galip gelmeyi bildi ve rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:04
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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