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Arda Güler: Bu formayı giymek en büyük gurur!

A Milli Takım, EURO 2024'e çeyrek finalde veda ederken mücadele sonrası yıldız futbolcularımızdan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak genç yetenek Arda Güler dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 16:49
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Arda Güler: Bu formayı giymek en büyük gurur!

Bizim Çocuklar, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Bu mücadelenin ardından takımımızdaki yıldız isimlerden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Arda Güler dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN SÖZLERİ:

Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz.

İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!

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