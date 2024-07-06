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Ronald Koeman: Son anlarda şanslıydık

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takımımız ile karşılaşan ve sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükselen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 00:40
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Ronald Koeman: Son anlarda şanslıydık

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman, mücadele sonrası yaptığı açıklamada karşılaşmayı değerlendirdi. TRT Spor'a konuşan Koeman, "Türkiye'ye karşı geri dönmek zor. Çok sağlam oynuyorlar, sıkı oynuyorlar. İkinci yarı iyi başladık. Memphis Depay maçın başında da önemli pozisyon bulmuştu. 20-25 dakika sonra Türkiye oyunun kontrolünü aldı, golü attılar ve daha da iyi oynadılar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında çok baskılı, etkili, kreatif oynadık. Pozisyonlar bulduk ve 2-1 kazandık. Harika bir performans gösterdi Türk Milli Takımı. Tutkulu oynadılar. Sadece tutku değil, top ayaklarındayken kaliteliler. Savunma sistemiyle oynadılar ama 2-3 kişiyle hücuma çıktıklarında bizi çok zorladılar. 2-2'yi de bulabilirlerdi son 5 dakika içinde. İyi savunma yapmak zorunda kaldık. Son 5 dakikada şanslıydık. Kazanmak güzeldir. Bu da bu maçı bizim için özel kılıyor. Şans olmazsa kazanamazsınız. Son 5 dakika için böyle." ifadelerini kullandı.

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