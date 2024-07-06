Haberler Haberler İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLE | İngiltere - İsviçre EURO 2024 maçı canlı yayın

İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLE | İngiltere - İsviçre EURO 2024 maçı canlı yayın

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Çeyrek final maçında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Kritik müsabakada kazanan taraf yarı finale adını yazdıracak. İngiltere - İsviçre maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 18:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLE | İngiltere - İsviçre EURO 2024 maçı canlı yayın

İngiltere - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere ile İsviçre, EURO 2024 çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Düsseldorf Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çalıyor.

Zorlu karşılaşmada kazanan taraf yarı finale yükselecek ve Hollanda - Türkiye eşleşmesinin galibiyle final için mücadele verecek. İngiltere - İsviçre maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

İsviçre: Sommer, Schär, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İngiltere - İsviçre maçı 6 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker...
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jose Mourinho'dan bomba etkisi yaratacak hamle! Süper Lig'in yıldızını istedi...
Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı...
Van Basten'den UEFA'ya Merih için sert tepki!
Dzeko kafaları karıştırdı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sneijder'dan flaş Hollanda - Türkiye maçı yorumu!
Türk taraftarlar Berlin'i kırmızı-beyaza boyadı!
HİCRİ YILBAŞI OKUNACAK DUALAR DİYANET | 2024 Muharrem ayı kılınacak namazlar, çekilecek zikir ve tesbihler
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (6 Temmuz Cumartesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek ve yönetimine yetki verildi Dursun Özbek ve yönetimine yetki verildi 19:14
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 18:48
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 18:29
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 17:45
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 17:31
Cimbom'da yoğun mesai! Cimbom'da yoğun mesai! 16:10
Daha Eski
Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! 15:59
Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor 15:32
Bashiru Lazio'da! Bashiru Lazio'da! 15:17
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 15:04
Yiğido yeni sezona hazırlanıyor Yiğido yeni sezona hazırlanıyor 14:14
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 13:56