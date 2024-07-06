İngiltere - İsviçre maçı CANLI İZLE | İngiltere - İsviçre EURO 2024 maçı canlı yayın

İngiltere - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere ile İsviçre, EURO 2024 çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Düsseldorf Arena'da oynanan maçta hakem Daniele Orsato düdük çalıyor.
Zorlu karşılaşmada kazanan taraf yarı finale yükselecek ve Hollanda - Türkiye eşleşmesinin galibiyle final için mücadele verecek. İngiltere - İsviçre maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇINDA İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane
İsviçre: Sommer, Schär, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo
İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İngiltere - İsviçre maçı 6 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.