Avusturya - Türkiye MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Avusturya Türkiye EURO 2024 maçı canlı yayın

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalıyor. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin oldu.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Schmid, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

TÜRKİYE: Mert Günok, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, İsmail, Kaan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Avusturya - Türkiye karşılaşması 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

A MİLLİ TAKIM'DA 2 EKSİK

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemiyor.

MONTELLA İLE 12. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 12. sınavını Avusturya karşısında veriyor. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Milli takım, Montella yönetiminde çıktığı 10. maçta ise Portekiz'e kaybederken, son maçında Çekya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan milliler, kalesinde 17 gol gördü.

AVUSTURYA İLE 18. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya geliyor.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ