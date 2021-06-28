Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos Belçika maçı sonrası konuştu! "Ağlayan oyuncularım var" (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: EURO 2020 sonn 16 turunda Belçika, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Turnuvadan elenen Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Santos'un açıklamaları:

Hayal kırıklığı yaşıyoruz ve çok üzgünüz. Soyunma odasında ağlayan oyuncularım var. Her şeylerini verdiler... Belçika'nın 1'i isabetli 6 şutu var, bizimse 24 şutumuz vardı. Topumuz direkten döndü. Şu anda söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Onlar attı, biz atamadık. Futbol böyle...

Belçika, Portekiz karşısında bulduğu tek isabetli şutu gole çevirmişti. Portekiz ise 24 kez kaleyi yokladı, 5 kez isabet buldu ancak golü bulamadı ve turnuvaya veda etti.